Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto gefahren - Führerschein aber nur für Moped

Löbau (ots)

So könnte man kurz und knapp die Kontrolle eines 19-jährigen Deutschen in Löbau zusammenfassen. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz, bestehend aus Landes - und Bundespolizisten, kontrollierten am 30. Januar 2021 gegen 13:00 Uhr in Löbau einen BMW mit Kurzzeitkennzeichen. Am Steuer saß ein polizeibekannter 19-jähriger Deutscher, welcher den Wagen Tage zuvor erworben hat. Was er bisher jedoch noch nicht erworben hat, ist die Fahrerlaubnis um Autos fahren zu dürfen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

