Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kommissar Zufall hilft - Diebesgut entdeckt

Löbau (ots)

Am 31. Januar 2021 wollte ein polizeibekannter 32-jähriger Deutscher in Lawalde ein Kleinkraftrad "Schwalbe" verkaufen. So weit, so gut. Das Problem war nur, dass Moped wurde in den letzten Tagen in der Ortslage Lawalde gestohlen. Die Käufer trafen sich mit dem vermeintlichen Eigentümer und Verkäufer an einer Scheune in Lawalde, um den Kauf durchzuführen. Da kam durch Zufall eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz dazu, welcher der Deutsche bekannt war und welche Kenntnis von dem vorangegangenen Diebstahl hatten. Darauf angesprochen gab der 32-Jährige zu, dass er die "Schwalbe" veräußern wollte. Den Diebstahl an sich gab er nicht zu. Bei der Nachschau in der nahegelegenen Scheune fanden die Beamten ein weiteres gestohlenes Kleinkraftrad "SR 2". Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und gegen den 32-Jährigen eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell