Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Jugendliche Diebe gefasst

DuisburgDuisburg (ots)

Dank Zeugenhinweisen hat die Polizei am Samstagabend (14. November, 20 Uhr) zwei jugendliche Diebe (13, 14) gefasst. Die beiden waren zuvor über einen Zaun einer Kleingartenanlage an der Sterkrader Straße geklettert. Im Außenbereich einer Laube durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Mit einem Winkelschleifer und einem LED-Toilettenpapierhalter als Beute flüchteten sie direkt in die Arme einer alarmierten Polizeistreife. Die beiden wurden ihren Erziehungsberechtigen übergeben und müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Diebstahls auseinandersetzen.

