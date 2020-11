Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Beihilfe zur Unfallflucht geleistet - Zeugen gesucht

Am Samstagabend (14. November, 18:30 Uhr) hat ein silberfarbener 3er BMW beim Links-Abbiegen von der Gitschiner- in die Fröbelstraße einem Radfahrer die Vorfahrt genommen und ihn im Kreuzungsbereich angefahren. Zunächst sei der BMW-Fahrer - ein etwa 20 Jahre alter Mann mit schwarzer Kleidung und weißer Kappe - ausgestiegen und habe sich entschuldigt, berichtete der 49-jährige Radfahrer der Polizei. Dann sei ein weiterer Mann dazugekommen, der den Unfallfahrer aufforderte wegzufahren und den noch immer am Boden liegenden, leicht-verletzten Radfahrer daran hinderte, Beweisfotos zu machen. Er hielt demnach seine Jacke auf, schirmte damit das Kennzeichen des BMW ab und drohte mit Gewalt, sollte der Radfahrer weiter Fotos machen. Der Unfallfahrer sei daraufhin in Richtung Wanheimer Straße davongefahren. Auch der zweite Mann verschwand. Er soll eine kräftige Statur gehabt und schwarze Kleidung sowie weiße Schuhe getragen haben. Die Polizei sucht jetzt nach ihm und dem Unfallfahrer. Beiden drohen Anzeigen wegen Unfallflucht und Strafvereitelung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

