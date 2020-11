Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Fahrradfahrer beim Verlassen eines Parkplatzes angefahren

Duisburg

Am Freitagabend (13. November, 20:55 Uhr) stießen an der Ausfahrt des Ikea-Parkplatzes zur Beecker Straße der Fahrer eines weißen weißen Mazda (44) und ein Radfahrer (50) zusammen. Dabei verletzte sich der Radfahrer und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Aussagen der Beteiligten stimmen nicht überein. Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen, die das genaue Unfallgeschehen beschreiben können. Insbesondere wollen die Ermittler klären, aus welcher Richtung der Radfahrer kam und ob er auf dem Radweg oder Straße fuhr. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der 0203 2800 entgegen.

