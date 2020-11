Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Dieb beobachtet Senior beim Geldabholen und bestiehlt ihn

DuisburgDuisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag (12. November, 12 Uhr) einen 85-Jährigen am Friedrich-Ebert-Platz um sein Bargeld gebracht.

Kurz nachdem der Senior das Geld bei einer Bank an der Hildegard-Bienen-Straße abgeholt hatte und auf dem Parkplatz am Friedrich-Ebert-Platz wieder in seinen grünen Mercedes gestiegen war, lenkte der Dieb ihn ab: Er gestikulierte wild, hantierte an einem der Vorderreifen des Autos und rief den 85-Jährigen zu sich. Der Senior stieg aus, um nachzusehen, worauf ihn der Mann aufmerksam machen wollte. Die Zeit nutzte der Dieb, um die Beifahrertür zu öffnen und das Geld aus einer Tasche auf dem Sitz zu nehmen. Er verschwand in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb den 85-Jährigen schon beim Geldabholen beobachtet hat, um gezielt zuzuschlagen. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bank gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: dunkle Kleidung, etwa 40 Jahre alt, schlank, dunkler Bart. Hinweise bitte unter der 0203 2800 an die Polizei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell