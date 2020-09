Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufgebrochener Tankautomat

Meschede (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen zwei unbekannte Personen den Tankautomaten einer Tankstelle auf der Straße "Im Schwarzen Bruch" auf. Mit dem eingeworfenen Bargeld konnten die Täter entkommen. Eine Überwachungskamera filmte die beiden Personen. Diese hielten sich zwischen 03.09 Uhr und 03.30 Uhr auf dem Tankstellengelände auf. Sie hebelten den Automaten auf und flüchteten anschließend in das angrenzende Waldgebiet. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

