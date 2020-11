POL-DU: Hochemmerich: Sechs alte Kühlgeräte im Gebüsch entsorgt - Zeugen gesucht

Polizei Duisburg

Hochemmerich: Sechs alte Kühlgeräte im Gebüsch entsorgt - Zeugen gesucht

Duisburg

Eine Anwohnerin hat am Dienstag (10. November) eine illegale Müllkippe im Bereich einer Kleingartenanlage an der Fährstraße entdeckt. Unbekannte hatten dort unter anderem sechs alte Kühlgeräte abgeladen. Einige dieser Geräte sind so alt, dass sie noch FCKW enthalten - ein Kühlmittel, welches heutzutage als gefährlicher Abfall gilt. Außerdem standen zwei alte Koffer und ein Sack voller Hausmüll am Straßenrand. Die Polizei bittet die Verursacher und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0203 2800 beim zentralen Kriminalitätskommissariat der Polizei Duisburg zu melden.

