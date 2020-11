Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der A1 im Bereich der Stadt Wildeshausen unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde am Montag, 9. November 2020, gegen 23:00 Uhr, durch Beamte des Zolls und der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Stadt Wildeshausen kontrolliert.

Im Rahmen der Durchsuchung seines Pkws fanden Beamte des Zolls mehrere sogenannte "Joints" und beschlagnahmten diese.

Zudem stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn im Rahmen der weiteren Verkehrskontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Marihuana.

Aus diesem Grund wurde ihm von einem Arzt Blut entnommen. Zudem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt.

Da der 27-Jährige seinen Wohnsitz in den Niederlanden begründet, ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro an. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sein.

