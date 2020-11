Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen befuhr am Montag, 9. November 2020, gegen 09:05 Uhr, mit seinem Mercedes Vito die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen.

Als er an der Anschlussstelle Groß Ippener die Autobahn verließ, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Außenschutzplanke ist derzeit nicht bekannt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Demnach wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell