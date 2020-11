Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zimmerbrand in Delmenhorst +++ Keine Personen verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 9. November 2020, wurden den Einsatzkräften der Polizei Delmenhorst und der Berufsfeuerwehr Delmenhorst gegen 09:00 Uhr ein Brand in einem Reihenhaus in der Hindenburgstraße in Delmenhorst gemeldet.

Die Beamten stellten eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Hauses fest und konnten den Brand im Abstellraum neben der Küche lokalisieren. Das Feuer wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht.

Die Kräfte der Feuerwehr stellten darüber hinaus fest, dass vermutlich ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer war. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

