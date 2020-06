FW-MG: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Grenzlandstadion, 31.05.2020, 20:24 Uhr, Seminarstraße (ots)

Gegen 20:24 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der Seminarstraße im Ortsteil Grenzlandstation. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte dabei mit einem auf der gegenüberliegende Fahrspur geparkten PKW. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notfallmedizinischer Versorgung am Unfallort in eine Spezialklinik mit dem Rettungshubschrauber aus Duisburg geflogen werden musste. Der Rettungshubschrauber ging in direkter Nähe zur Unfallstelle auf dem Hof des Gymnasiums Gartenstraße zur Landung.

Weitere Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Die Seminarstraße war während der Rettungsmaßnahmen in beide Fahrtrichtungen durch die Polizei für den Verkehr gesperrt worden.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber aus Christoph 9 aus Duisburg und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Mario Valles-Fernandez

