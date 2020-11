Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Beim Geldabheben beraubt

Am Samstagabend (14. November, 23:30 Uhr) hat ein etwa 1,65 Meter großer, dunkelhaariger Mann einem 23-Jährigen offenbar an einem Geldautomaten auf der Königstraße aufgelauert und in das Ausgabefach des Bankautomaten gegriffen. Er rannte mit dem Geld in Richtung Hauptbahnhof. Der Duisburger und sein Freund konnten ihn einholen. Bei der anschließenden Rangelei schlug der Unbekannte dem 24-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dabei verletzte er sich und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 0203 2800.

