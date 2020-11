POL-MFR: (1707) Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Mittwochmorgen (25.11.2020) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Ansbacher Stadtgebiet. Eine 83-jährige Frau wurde hierbei tödlich verletzt.

Gegen 07:15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens die Triesdorfer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte nach bisherigem Ermittlungsstand eine 83-jährige Frau zu Fuß die Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle.

Als der Lastkraftwagen nach links in die Welser Straße abbiegen wollte, wurde die Frau aus noch nicht geklärter Ursache von dem Fahrzeug erfasst. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 62-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und begab sich in medizinische Behandlung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Die Triesdorfer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 10:30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen gesperrt.

