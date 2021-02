Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ladendieb geschnappt

Zittau (ots)

Einen polizeibekannten 19-jährigen polnischen Ladendieb schnappten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 01. Februar 2021 in Zittau. Der Mann fiel den Polizisten auf, da er mit drei prallgefüllten Einkaufstüten, in welchen sich neuwertige Artikel befanden, auf der Weinauallee lief. Als die Polizisten ihn fragten woher die Artikel stammen, gab der junge Mann zu, dass er diese soeben entwendet hat. Auf Nachfragen im bestohlenen Markt kam heraus, dass das Diebesgut einen Gesamtwert von 167,50 Euro hat. Das Diebesgut wurde vorerst sichergestellt und wird in den nächsten Tagen dem Markt zurückgegeben. Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell