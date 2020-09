Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 24/7-Pflegejob für 450,- Euro im Monat

Bautzen (ots)

Sieben Monate lang stand die 40-jährige Frau aus der Ukraine für eine 81-jährige Seniorin in Baden-Württemberg zur Verfügung. Rund um die Uhr musste sie die Dame pflegen und den Haushalt führen. Ihr Monatsverdienst betrug 450,00 Euro. Dies allerdings, ohne die gesetzlichen Abgaben und ohne ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis. Dies ermittelte die Bundespolizei nachdem sie am 8. September 2020 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz die Ukrainerin in Gewahrsam genommen hatten. Gegen 18:10 Uhr hatten die Beamten des Bundespolizeireviers Bautzen einen Fernreisebus gestoppt, mit dem die Frau in Richtung Heimat unterwegs war. Sie hatte einen gültigen Reisepass dabei. Der gilt aber nur für einen touristischen Aufenthalt von maximal 90 Tagen. Die Frau hatte seit Februar 2020 in Deutschland gearbeitet. Sie wird sich nun wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und die Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung verantworten müssen. Die Ermittlungen der Bundespolizei werden sich auch gegen die Hintermänner und Auftraggeber der Frau richten. Sie wird an die Ausländerbehörde übergeben.

