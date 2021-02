Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einschleusung aufgedeckt

Zittau (ots)

Die Einschleusung von fünf moldauischen Männern und Frauen im Alter von 20 bis 39 Jahren durch einen 32-jährigen Rumänen, deckten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am 03. Januar 2021 gegen 02:45 Uhr in Zittau auf. Die Beamten kontrollierten im Stadtgebiet einen moldauischen Kleinbus. Insassen waren die oben genannten Personen. Auf Befragen gaben alle an, dass sie nach Holland fahren möchten. Das im Kleinbus eingebaute Navigationssystem zeigte allerdings eine deutsche Zieladresse an. Daraufhin angesprochen verstrickten sich die Moldauer in Widersprüche, wo es denn nun hingehen sollte. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck der Moldauer fanden die Fahnder dann Hinweise, welche auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland hindeuteten. Da die Moldauer nicht über die erforderlichen Dokumente zur erlaubten Arbeitsaufnahme in Deutschland verfügten, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Gegen die Moldauer wurden Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt und gegen den Rumänen wegen des Einschleusens von Ausländern gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Rumäne die Dienststelle verlassen, die Bearbeitung der Moldauer dauert noch an.

