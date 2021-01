POL-F: 210127 - 0093 Frankfurt-Gutleutviertel: Brand in Altenwohnanlage

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) Heute Morgen (27.01.2021) ereignete sich im Gutleutviertel ein Zimmerbrand in einer Altenwohnlage. Eine 76 Jahre alte Bewohnerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie später im Krankenhaus verstarb.

Gegen 04:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in einer Altenwohnanlage in der Gutleutstraße, sodass umgehend Kräfte alarmiert wurden und dorthin verlegten. Vor Ort konnte die Feuerwehr ein in Brand stehendes Zimmer in dem Gebäude löschen. Eine 76 Jahre alte Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Zimmer befand, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie wenig später verstarb. Andere Personen blieben unverletzt.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

