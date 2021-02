Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sexuelle Beleidigung auf dem Bautzener Bahnsteig

Bautzen (ots)

Ein 24-jähriger Afghane hat am 13. Februar 2021 auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Bautzen zwei 17- und 19-jährige Frauen mehrfach verbal mit sehr anzüglichen Sprüchen beleidigt. Gegen 11:50 Uhr trafen Bundespolizisten den Tatverdächtigen an. Gegen ihn wird nun wegen Beleidung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell