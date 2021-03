Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Katalysator geklaut.

Lippe (ots)

Diebe stahlen zwischen dem 16. (Dienstag) und dem 22. März (Montagnachmittag) den Katalysator eines auf dem Parkplatz am Yogazentrum abgestellten Opels. Die Täter durchtrennten das Abgasrohr, um an ihre Beute zu gelangen. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

