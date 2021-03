Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Nach Einbruch VW gestohlen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf bislang unbekannte Art Zugang zu einem Wohnhaus an der Weinbergstraße. Aus einer Jacke stahlen sie den Autoschlüssel zu einem auf der Hofzufahrt des Hauses geparkten VW Polo. Neben etwas Bargeld stahlen die Täter den schwarzen Kleinwagen, an dem Kennzeichen mit LIP-Kennung angebracht waren. Das Auto hat einen Wert von etwa 4.500 Euro. Ihre Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des VWs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

