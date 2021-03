Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Firmeneinbruch.

Einbrecher verschafften sich über das vergangene Wochenende hinweg gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma an der Bad Meinberger Straße. Die Täter schlugen das Glas eines Fensters ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Aus einer Kasse entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

