Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Katalysator gestohlen.

Lippe (ots)

Am Wochenende stahlen Unbekannte den Katalysator eines in der Hummerntruper Straße geparkten VW Polos. Die Täter haben zwischen Freitag und Sonntag zugeschlagen, der Schaden fiel am Sonntagnachmittag auf. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 6 auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell