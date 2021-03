Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Randalierer leistet Widerstand.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei nach Schlangen gerufen, da ein Mann gegen Fahrzeuge schlage und herumschreie. Polizeibeamte trafen in der Kohlstädter Straße auf einen aggressiven 44-jährigen Schlänger, der sowohl einen Zeugen als auch die Polizisten bedrohte. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen, wogegen er sich heftig wehrte. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und brachten den 44-Jährigen in das Polizeigewahrsam nach Detmold. Eine Blutprobe wurde abgenommen.

