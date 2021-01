Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Radfahrerin wird von PKW erfasst und leicht verletzt, Verursacher flüchtet

FlensburgFlensburg (ots)

Am späten Samstagvormittag (02.01.21), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 32-jährige Radfahrerin den Fahrradweg Am Friedenshügel in Richtung Citti Park. Als sie die Kreuzung zur Auffahrt zur B200, bei für sie grüner Ampel, überqueren wollte, wurde sie von einem aus gleicher Richtung kommenden PKW, welcher auf die B200 einbog, am Hinterrad erfasst, woraufhin sie stürzte. Der Pkw fuhr weiter und kümmerte sich nicht um die gestürzte Radfahrerin. Die junge Frau verletzte sich bei dem Sturz am rechten Bein und erlitt einen Schock. Das verursachende Auto soll sehr laut und grau gewesen sein.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht sowohl den/die verursachende(n) Autofahrer(in) und weitere Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell