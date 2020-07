POL-FR: Korrekturmeldung zu: Endingen - Umgekippter Traktor

Polizeipräsidium Freiburg

Der Mitarbeiter ist entgegen der Erstmeldung 44 Jahre alt.

- Erstmeldung -

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr konnte in Amoltern auf einem landwirtschaftlichen Weg auf städtischem Gelände ein umgekippter Traktor festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein städtischer Mitarbeiter zu Mähbeiten an der Böschung unterwegs. Der 55jährige Mitarbeiter wurde durch den Unfall schwer verletzt, eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

