Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in ehemaliges Feriendorf - Brennender Sperrmüll - Diebstahl von Rasenmäher

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in ehemaliges Feriendorf

Grebenhain - Zwischen Sonntagabend (31.05.) und Montagabend (08.06.) brachen Unbekannte in ein ehemaliges Feriendorf in der Straße "Auf dem Scherschhain" ein. Die Täter drangen in mehrere Gebäude ein und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brennender Sperrmüll

Schlitz - Am späten Montagabend (08.06.), gegen 23 Uhr, brannte im Bruchwiesenweg vor einem Wohnhaus Sperrmüll. Durch einen aufmerksamen Bürger konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch ungeklärt. Durch den Brand bestand keine Gefahr für Personen oder bewohnte Gebäude. Eine Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Rasenmäher

Lauterbach - Unbekannte stahlen am Montag (08.06.) im Tagesverlauf in der Dirlammer Straße einen Rasenmäher von einem Gartengrundstück. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

