Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kellereinbruch

Hattingen (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.04. drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Tippelstraße ein. Dort begaben sie sich in den Keller und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

