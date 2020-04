Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Pkw auf dem Dach - kein Führerschein

Ennepetal (ots)

Eine 51-jährige Ennepetalerin wollte am 15.04. gegen 20:10 Uhr mit einem Pkw VW von der Rahlenbecker Straße nach rechts auf die Hembecker Talstraße abbiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie geradeaus in die gegenüberliegende Böschung, wo der VW aufs Dach kippte. Die Fahrerin blieb unverletzt und verließ eigenständig ihr Fahrzeug. Zeugen verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten stellten vor Ort schnell Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame fest, außerdem fanden sich Hinweise auf Drogenkonsum. Auf der Polizeiwache wurden entsprechende Blutproben entnommen. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein der Dame bereits einige Zeit zuvor eingezogen worden war. Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

