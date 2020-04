Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer gestürzt

Hattingen (ots)

Am 15.04. gegen 12:40 Uhr befuhr ein 76-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad den Balkhauser Weg in Richtung Isenbergstraße. Vermutlich beim Durchfahren eines Schlaglochs verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell