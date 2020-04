Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfall mit Personenschaden

Schwelm (ots)

Am 15.04. gegen 15:15 Uhr wollte eine 46-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw Audi von der Carl-vom-Hagen-Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegen kommenden 64-jährigen Gevelsberger in seinem Pkw Skoda. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Wuppertalerin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell