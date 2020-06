Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Rotenburg - Am Montag (08.06.), gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mofa-Fahrer aus Rotenburg die Straße "Zum Güterbahnhof" in Richtung Kreisel. Hierzu durchfuhr er den gesperrten Bereich des Busbahnhofs "Frei für Linienbusse". Ein 10-jähriger Junge aus Rotenburg befuhr mit seinem Mountainbike vom Gehweg auf die Fahrbahn der Straße "Zum Güterbahnhof". Hier kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Beide Beteiligte kamen zu Fall. Der 10-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 100 Euro.

Bebra - Am Montag (08.06.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 89 Jahre alter Autofahrer aus Bebra mit seinem Nissan den Kreisverkehr im Bereich des Kinos und bog dort in die Hersfelder Straße ab. Eine 70-jährige Fußgängerin aus Bebra wollte den Gehweg über die Hersfelder Straße nutzen um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Die Fußgängerin hatte zu diesem Zeitpunkt ihr Enkelkind auf dem Arm. Aus ungeklärter Ursache übersah der Pkw-Fahrer die Fußgängerin und fuhr die Frau leicht an. Sie wurde leichtverletzt, ihr Enkelkind blieb zum Glück unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell