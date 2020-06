Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Zeugen nach Opferstockaufbrüchen: Hoher Sachschaden in Lehnerzer Kirche

Fulda (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Opferstockaufbrüchen: Hoher Sachschaden in Lehnerzer Kirche

Fulda - Sachschaden von rund 2.500 Euro verursachten Unbekannte am Sonntag (07.06.) in einer Kirche in der Steinauer Straße im Fuldaer Stadtteil Lehnerz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begaben sich die Täter zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr ins Innere der Kirche und versuchten die Tür zur Sakrestei sowie einen Opferstock aufzubrechen. Da beides misslang, entfernten sie sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang mit weiteren Opferstockaufbrüchen der vergangenen Wochen in Flieden (04.06.), Neuhof (25.05.) Fulda (17.05.) und Petersberg (17.05.) - wir berichteten - besteht, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Fuldaer Polizeistation nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tatorte machen können.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell