Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Drei Verletzte nach Unfall

Meppen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Straße Flutmulde zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen 7.15 Uhr bog eine 51-jährige, in Richtung Fullen fahrende Frau mit ihrem Ford Focus nach links in die Straße Lohrberg ab. Dabei übersah sie eine entgegenkommende Mercedes B-Klasse. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verursacherin sowie der 81-jährige Mercedesfahrer und dessen 83-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell