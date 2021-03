Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Brand eines Holzschuppens greift auf Wohnhaus über

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei Detmold über die Feuerwehr der Brand eines Holzschuppens in der Straße Bieser Berg gemeldet. Der Schuppen grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus an. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen, so dass es nach erfolgreicher Löschung des Feuers durch die Feuerwehr nicht mehr bewohnbar war. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Zur Brandursache bzw. Schadenshöhe haben die Brandermittler der Polizei Lippe die Ermittlungen übernommen.

