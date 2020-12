Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt Stader Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

StadeStade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:30 h hat ein bisher unbekannter Mann die Oil-Tankstelle in der Harburger Straße in Stade betreten und die dort anwesende Angestellte mit einem Messer bedroht.

Der Räuber forderte die 56-Jährige Staderin auf, die Kasse zu öffnen, so dass der Mann daraus dann eine geringe Menge Bargeld an sich nehmen konnte.

Anschließend flüchtete der Unbekannte dann nach draußen. Hinweise zu Fluchtrichtung können nicht gegeben werden.

Die Mitarbeiterin hatte dann sofort den Alarm ausgelöst und die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider bisher ohne Erfolg.

Das Opfer blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt - Ca. 180 cm groß und kräftig gebaut - Südländisches Erscheinungsbild - Sprach gutes Deutsch mit südländischem Akzent - Trug zur Tatzeit dunkle Bekleidung und eine schwarze Mund-Nasen-Maske

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Räuber geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell