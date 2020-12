Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei mutmaßliche Einbrecher in Pizza.-Lieferdienste in Horneburg und Apensen vorläufig festgenommen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Horneburg und Apensen zu zwei Einbrüchen in Pizza-Lieferdienste gekommen.

Gegen 03:35 h wurden der Polizei durch eine aufmerksame Anwohnerin verdächtige Geräusche im Haus mitgeteilt. Hier wurde ein Einbruchsversuch in den Lieferdient im Erdgeschoß vermutet.

Unbekannte hatten versucht, ein Fenster aufzuhebeln, waren daran aber durch den anlaufenden Polizeieinsatz gehindert worden.

Als kurze Zeit später die ersten Streifenwagen aus Buxtehude am Einsatzort eintrafen, konnten die Beamten einen 23-jährigen Mann aus Zeven, der zunächst noch flüchten wollte, nach kurzer Verfolgung im Garten eines Nachbargrundstücks stellen und vorläufig festnehmen.

Er wurde in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert. Weitere Täter wurden zunächst nicht angetroffen.

Die zur Fahndung eingesetzten Beamten fanden in der Nähe des Tatortes dann noch einen PKW mit Bremervörder Kennzeichen auf, der mutmaßlich mit der Tat in Verbindung in Verbindung zu stehen schien. Dieser wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen 06:10 h erreichte die Polizei dann eine Meldung über eine weitere verdächtige Person im Bereich des Einbruchstatortes und auch hier gelang es im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen nach ca. 45 Minuten einen 25-jährigen Mann ebenfalls aus Zeven unter Tatverdacht vorläufig festzunehmen.

Auch er wurde in den Polizeigewahrsam nach Buxtehude gebracht. Beide Männer müssen sich dort heute erkenungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Gegen 07:45 wurde dann festgestellt, dass es in der Nacht auch in Horneburg in der Straße Poggenpohl bei einem dortigen Pizzalieferdienst zu einem Einbruch gekommen war, bei dem bisher unbekannte Täter eine geringe Menge Bargeld erbeuten konnten.

Hier gehen die Ermittler davon aus, dass beide Taten in Zusammenhang stehen und das dafür auch die beiden in Apensen festgenommenen Männer als Täter in Frage kommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden Männer wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen gegen sie dauern weiter an.

