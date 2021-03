Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 1 Verletzte beim Zusammenstoß im Kreisel Ostwestfalenstraße

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Bevern mit ihrem Pkw die Ostwestfalenstraße aus Richtung Lemgo kommend in Richtung Bielefeld. Beim Einfahren in den Kreisel an der Oerlinghauser Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 23-jährigen Bad Salzuflerin, die sich mit ihrem Pkw bereits im Kreisel befand und ihn in Richtung Schötmar verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Ein hinzugerufener Krankenwagen konnte letztlich aber unverrichteter Dinge wieder abrücken, da die Verletzungen der 53-Jährigen nur sehr leicht waren. An den beiden Pkw entstand Sachschaden.

