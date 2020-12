Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Bövinghausen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1420

Nach einem Raub in Dortmund-Bövinghausen am späten Dienstagabend (29. Dezember) sucht die Polizei noch Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war ein 40-jähriger Dortmunder gegen 23.10 Uhr auf der Bennostraße in Richtung Erdestraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 23 kamen ihm demnach zwei Männer entgegen, die ihn unvermittelt angriffen. Sie brachten ihn zu Boden, schlugen und traten ihn. Anschließend raubten sie ihm seine Geldbörse und flüchteten - möglicherweise in Richtung einer dortigen Brache.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide trugen einen Mund-Nasenschutz sowie Handschuhe. Einer der beiden war ca. 170 cm groß und trug eine dunkle, grüne Jacke, der andere war ca. 175 cm groß, trug eine helle Jacke.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

