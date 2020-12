Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

SoestSoest (ots)

Werl - Radfahrerin leicht verletzt Am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr befuhr eine 33 Jahre alte Werlerin mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr Hedwig-Dransfeld-Straße/Soester Straße. Ohne jegliche Fremdeinwirkung rutschte sie auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem Pedelec weg, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Vor Ort kümmerte sich der Rettungsdienst um die Verletzungen der Werlerin. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. (AG)

Soest - Versuchter Einbruch in drei Garagen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, versuchten bisher unbekannte Täter im Anna-von-Fürstenberg-Weg und Klusener Weg, in dortige Garagen einzudringen. An den jeweiligen Objekten wurde versucht die Schlösser der Garagentüren zu knacken. In einem Fall verhinderte eine zusätzliche Sicherung den Zugang zur Garage. In dem anderen Sachverhalt wurde der Schlosszylinder der Garagentür aufgebohrt. Offensichtlich wurden die Täter hier in irgendeiner Form gestört. Im Anna-von-Fürstenberg-Weg wurden sie auf ihrem wenig erfolgreichen Beutezug auf einem weiteren Grundstück von einer Videoüberwachung erfasst. Hier war zu erkennen, dass die Täter auch an der dritten Garage, durch Betätigen der Türklinke testeten, ob diese Tür vielleicht unverschlossen war. Auch hier gelang ihnen kein Zugang zur Garage. Ohne erhoffte Beute trat man nun die Flucht in unbekannte Richtung an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000. (AG)

Soest - Nächtliches Raubdelikt In der Nacht von Freitag auf Samstag hielten sich zwei junge Männer vor der Sparkassenfiliale in der Puppenstraße auf, als sie gegen 00.25 Uhr von einer ihnen unbekannten Frau angesprochen wurden. Während des Gesprächs wollte einer der Männer sein Handy benutzen und zog es aus der Hosentasche. Unvermittelt ergriff die Unbekannte das Telefon und rannte damit in Richtung Jakobistraße weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Männer die Frau einholen und stellen. Es entwickelte sich ein Gerangel mit lautem Geschrei, Schlagen und Kratzen. Als weitere Personen auf die Situation aufmerksam wurden bzw. hinzutraten, konnte die Täterin erneut flüchten. Die augenscheinlich alkoholisierte und/oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende 21-Jährige verlor dabei jedoch ihre Handtasche mit Ausweisdokumenten. Dieser Umstand gestaltete die weiteren Ermittlungen für die Polizei ausgesprochen einfach. Die Soesterin konnte in ihrer Wohnung angetroffen werden. Das geraubte Handy befand sich ebenfalls dort. Der Dame wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. (sn)

Lippstadt - Wohnungseinbruch Im Zeitraum von Samstagvormittag, 10.30 Uhr bis Samstagabend, 20.30 Uhr wurde während der Abwesenheit der Bewohner in ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Lipperode eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und betraten die Erdgeschosswohnung. Hier durchsuchten sie anschließend zahlreiche Schränke und Schubladen in diversen Räumlichkeiten nach Wertsachen. Danach konnten die Einbrecher den Tatort unerkannt verlassen. Die betroffenen Bewohner konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut machen. Sachdienliche Hinweise im Tatzusammenhang nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Bad Sassendorf-Weslarn - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr befuhr eine 85 Jährige aus Bad Sassendorf mit einem Pedelec den Sieningser Weg. Im Kreuzungsbereich mit der Straße Eichkamp stürzte sie ohne jegliche Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste. (AG)

Rüthen - Kleinkind auf dem Gehweg übersehen und verletzt Am Samstagmorgen, gegen 10.40 Uhr befand sich ein Dreijähriger aus Rüthen mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg der Heroldstraße. Ein 68 Jähriger aus Rüthen wollte an dieser Stelle mit seinem Pkw Renault, zwischen parkenden Fahrzeugen, auf sein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den Dreijährigen auf seinem Fahrrad. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Welver-Dinker - Fußgänger angefahren und geflüchtet Am Samstagmorgen, gegen 09.40 Uhr befand sich ein 67 Jähriger aus Welver-Dinker als Fußgänger auf der Lippestraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 80 Jähriger aus Bad Sassendorf mit seinem Daimler Benz mit Anhänger die Lippestraße. Als der Bad Sassendorfer an dem Fußgänger vorbei fuhr, berührte er dessen Hand. Der Fußgänger zog sich dabei Verletzungen an der Hand zu. Noch am Unfallort kam es zunächst zum verbalen Austausch zwischen den Parteien. Im Anschluss entfernte sich jedoch der Pkw-Fahrer, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. (AG)

Erwitte - Einbruch in das Städtische Gymnasium In dem Tatzeitraum Samstag, 04.00 Uhr bis 05.10 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Räume des Städtischen Gymnasiums ein. Eine Fensterscheibe wurde dabei eingeschlagen und der Einstieg erfolgte durch das Fenster. Mit einem Tresor als Beute konnten sich die Täter unerkannt entfernen. Der Tresor wurde noch im Laufe des Samstagmorgens in der Erwitter Feldflur von Passanten aufgefunden. Sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Tatablauf oder zu verdächtigen Personen in dem Zeitraum, können der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 gemeldet werden. (AG)

Lippstadt-Rebbeke - Strohlager durch Brand zerstört In der Nacht von Samstag auf Sonntag begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 01.20 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Waldseestraße im Ortsteil Rebbeke. Dort brannte ein Unterstand für landwirtschaftliche Erzeugnisse in voller Ausdehnung. Gelagert waren in dieser nach vorne offenen Halle am Rande des Areals etwa 500 Strohrundballen, die zum großen Teil in Flammen standen. Weitere Gebäude waren aufgrund des gegebenen Abstandes nicht unmittelbar gefährdet. Der Sachschaden ist erheblich und könnte sich im Bereich einer sechsstelligen Summe bewegen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Sonntagvormittag an. Die Polizei hat Ermittlungen zum Brandgeschehen eingeleitet. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. (sn)

