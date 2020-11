Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unbekannter beschädigt Pkw

Nur 40 Minuten parkte ein VW am Sonntag in Bad Schussenried.

UlmUlm (ots)

Zwischen 19.20 und 20 Uhr stand der Pkw in der Ziegelweiherstraße. Ein Unbekannter schlug in dieser Zeit die Heckscheibe an dem Touran ein. Danach flüchtete er. Die Polizei (07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

+++++2183291

Claudia Kappeler, Tel. 07371/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell