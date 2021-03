Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Sachbeschädigung an einer Sporthalle.

Lippe (ots)

Am Asper Platz beschädigten bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend eine Scheibe an der Turnhalle einer Grundschule. In die Halle gelangten die Täter nicht. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen.

