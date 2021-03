Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. In Möbellager eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Möbellagers in der Straße "Gut Herberhausen" mit einem Stein ein. Über das Fenster gelangten die Täter anschließend in das Lager und entwendeten einen Feuerlöscher, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Feuerlöscher konnte später im Nahbereich des Möbellagers aufgefunden werden. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

