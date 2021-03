Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Biemsen-Ahmsen. Büro durchwühlt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Büroräume im Pappelweg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, in dem sie eine Tür eintraten, und durchwühlten im Anschluss ein Büro. Zum Diebesgut der Täter können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

