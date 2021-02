Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen - Mordkommission ermittelt nach Drogentod von Jugendlicher aus Bochum

Essen (ots)

Essen: Am Montag (1. Februar, 2:29 Uhr) verstarb in Essen eine Jugendliche aus Bochum an den Folgen ihres Ecstasykonsums - eine Mordkommission ermittelt jetzt in dem Fall.

Hinweise führten zu einem 34-jährigen Mann aus Gelsenkirchen, der am 3. Februar festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, seiner Fahrzeuge, sowie weiterer Räumlichkeiten, die dem 34-Jährigen zuzuordnen sind (Keller, Garage, Lagerräume), wurden Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Der 34-Jährige steht im Verdacht, der Jugendlichen vergangene Woche Betäubungsmittel verkauft zu haben. Nach dem Konsum der Ecstasy-Pillen soll das Mädchen zusammengebrochen und an den Folgen des Drogenkonsums letztendlich verstorben sein./SyC

