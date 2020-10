Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfälle in Weyhe und Stuhe; Diebstahl von Fahrzeugteilen in Syke

Diepholz (ots)

Polizei Diepholz und Sulingen

- Fehlanzeige -

Polizei Syke

Syke - Diebstahl von Rückleuchten eines Kfz-Anhängers In der Zeit von Freitag, 16.10.2020, 00.00 Uhr, bis Freitag, 23.10.2020, 10.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Rückleuchten von einem am Melitta-Benz-Ring in Syke abgestellten Kfz-Anhänger. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 560,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 entgegen.

Polizei Weyhe

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 23.10.2020, um 07:10 Uhr, kam es auf der Sudweyher Straße im Einmündungsbereich zur Lahauser Straße in Weyhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 48-jähriger Bassumer befuhr mit seinem VW Passat die Sudweyher Straße in Richtung Sudweyhe. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links in die Lahauser Straße abzubiegen und übersah hierbei den VW Eos einer entgegenkommenden 22-jährigen Weyherin. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen sich sowohl die Weyherin als auch der Bassumer leicht verletzten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 23.10.2020, um 17:45 Uhr, kam es in der Schulstraße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Trecker, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Delmenhorster befuhr mit seinem Auto die Schulstraße in Richtung Groß Mackenstedt. Aufgrund einer starken Alkoholbeeinflussung geriet er auf die Gegenspur, touchierte den dort fahrenden Trecker eines 61-jährigen Stuhrers und kam im Seitenraum zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der Delmenhorster leicht. Sein Auto ist nicht mehr fahrbereit und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell