Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

Zeugen gesucht

RastattRastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist offenbar am späten Samstagmorgen gegen 11:40 Uhr über ein in einer Verkehrsinsel verankertes Verkehrsschild hinweggefahren. Hierbei löste der Unbekannte das im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße, Röterbergstraße und Langemarckstraße befestigte Verkehrszeichen vollständig aus der Verankerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, Fahrzeugführer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell