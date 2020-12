POL-OG: Rheinmünster-Greffern, Dachgeschossbrand

Polizeipräsidium Offenburg

Am Samstagabend kurz nach 19:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Vollbrand eines Dachgeschosses in Rheinmünster-Greffern. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Sechs Personen mussten evakuiert werden. Ein 28-jähriger wurde bei dem Brand leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

