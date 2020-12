Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

OffenburgOffenburg (ots)

Am Samstag im Zeitraum von 08:30 - 12:15 Uhr wurden zwei Pkw auf dem Parkplatz vor dem Rheindamm an der Zufahrt zum Kulturwehr in Kehl-Marlen aufgebrochen. Der Täter schlug an einem Pkw Nissan bzw. an einem Pkw Peugeot jeweils Fahrzeugscheiben ein. Es wurden die Geldbörsen samt Inhalt aus den Fahrzeugen entwendet. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893200 beim Polizeirevier Kehl zu melden.

