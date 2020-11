POL-GT: Joggerin von Fahrradfahrer belästigt

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Am Samstagvormittag (31.10., 10.55 Uhr) wurde eine 42-jährige Joggerin an der Avenwedder Straße in Höhe der Kirche im Ortsteil Avendwedde-Amt von einem Fahrradfahrer im Vorbeifahren unsittlich berührt.

Anschließend fuhr der Radfahrer weiter in Richtung Friedrichsdorf und kollidierte mit einer entgegenfahrenden Fahrradfahrerin. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort. Durch einen Zeugen konnte der 45-jährige Radfahrer gestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sexueller Belästigung eingeleitet. Darüber hinaus wurde gegen den 45-Jährigen ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, da er nach dem Zusammenstoß mit der unbekannten Fahrradfahrerin flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall an der Avenwedder Straße in Höhe des Dr. Thomas-Plaßmann Wegs machen? Wer kann Hinweise zu der möglicherweise verletzten und ebenfalls flüchtigen Fahrradfahrerin geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

